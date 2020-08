Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv al PSD nu a putut lua o decizie in privința votului care va fi dat pe moțiunea de cenzura, saptamana viitoare, marți, urmand sa fie anunțat momentul exact al votarii. Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romașcanu, spune ca demersul de contestare la Curtea Constituționala al PNL nu…

- PNL depune azi la CCR sesizare privind conflictul juridic dintre guvern si parlament pe tema moțiunii de cenzura. Liberalii urmeaza sa depuna astazi o sesizare la CCR, sub forma unui conflict juridic de natura constitutionala intre guvern si parlament, deoarece PSD a depus motiunea de cenzura in vacanta…

- Traian Basescu avertizeaza ca, daca moțiunea de cenzura depusa de PSD impotriva Guvernului Orban nu va fi dezbatuta duminica, atunci poate fi uitata. Acest lucru se intampla deoarece, potrivit Constituției „motiunea de cenzura se dezbate dupa trei zile de la data cand a fost prezentata in sedinta comuna…

- Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit joi în sesiune extraordinara comuna pentru prezentarea motiunii de cenzura initiate de PSD. Demiterea Guvernului în plina campanie electorala are o miza foarte importanta pentru PSD, care ar crea o noua criza politica Daca demersul acestora are succes,…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu E batuta in cuie. Cel puțin la modul declarativ. Probabil și in fapt. La mijlocul lunii august, PSD introduce moțiunea de cenzura. Marcel Ciolacu chiar s-a grabit sau chiar s-a pripit anunțand ca a strans numarul necesar de semnaturi. Intrebarea cheie acum este in folosul…

- Liderul interimar al PSD ameninta Guvernul cu motiune de cenzura, dupa decizia Curtii Constitutionale, care obliga Executivul sa dubleze alocatiile pentru copii. "Am un singur mesaj pentru Iohannis și Orban: nu dublați alocațiile, va maturam guvernarea! Sunteți un pericol pentru viitorul țarii. Președintele…

- Proiectul de lege privind carantinarea si izolarea initiat de Guvern va intra joi în dezbaterea plenului Camerei Deputatilor, scrie Agerpres. Sedinta este programata la ora 13,00, conform deciziei Comitetului liderilor grupurilor parlamentare. Purtatorul de cuvânt al PSD, Lucian Romascanu,…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca decizia Guvernului de a nu mai trimite in Parlament Hotararea de Guvern pentru prelungirea starii de alerta este ”cel mai mare abuz de putere" din Romania, apoi a anunțat ca parlamentarii PSD lucreaza la o motiune de cenzura.”Aseara, la ora…