- Biroul Executiv al Pro Romania a decis sa propuna parlamentarilor sa voteze prelungirea starii de urgența in masura in care Președintele și Guvernul indeplinesc 15 condiții, printre care adoptarea...

- Dupa ce PSD, ALDE și Pro Romania au anunțat ca pun condiții pentru a vota prelungirea starii de urgența, PMP a anunțat luni ca parlamentarii partidului vor vota decretul prezidențial privind prelungirea Starii de Urgența DAR propun Guvernului un set de masuri pentru protejarea populației in fața…

- Biroul Executiv al Pro Romania a decis, luni, sa le propuna parlamentarilor partidului sa voteze prelungirea starii de urgenta numai daca presedintele Klaus Iohannis si Ludovic Orban „raspund pozitiv” unui numar de 15 masuri solicitate de Pro Romania, printre care excluderea oricarei scaderi de salarii…

- Biroul Executiv al Pro Romania a decis, luni, sa propuna parlamentarilor sa voteze pentru prelungirea starii de urgenta numai daca presedintele si Guvernul raspund pozitiv la 15 solicitari, printre care adoptarea pachetului economic si fiscal de sprijin pentru firmele afectate, clarificarea restrictiilor,…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, arata ca partidul pe care il conduce nu va vota in orice condiții prelungirea starii de urgența. Acest anunț vine in condițiile in care liderul Pro Romania, Victor Ponta, dar și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, au facut un anunț similar. Daca cele…

- Presedintele Romaniei s-a adresat natiunii luni, 6 aprilie, dupa sedinta de evaluare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19. Cea mai importanta informatie oferita de seful statului este cea referitoare la prelungirea starii de urgenta cu inca o luna. “Trebuie sa va avertizez foarte…

- Dan Barna anunța miercuri, pe Facebook, ca parlamentarii USR au inaintat o scrisoare deschisa președintelui Klaus Iohannis, premierului Ludovic Orban și ministrului Mediului prin care le solicita sa stopeze taierile de paduri pe perioada starii de urgența. „Pentru situații excepționale avem nevoie…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban și-a dat demisia, a anunțat președintele Klaus Iohannis. Șeful statului a decis sa convoace partidele parlamentare la consultari in cursul zilei de miercuri pentru a face o noua propunere de...