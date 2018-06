PSD Alba susţine că sentinţa lui Dragnea a fost 'luată sub presiuni multiple' PSD Alba il sustine "in continuare" pe Liviu Dragnea la conducerea partidului, opinand ca decizia privind condamnarea la inchisoare cu executare a acestuia ar fi fost luata "sub presiuni multiple", respectiv "prin intermediul presei, prin intermediul serviciilor si prin intermediul strazii". "Justitia nu trebuie sa fie o loterie. (...) condamnarea de astazi nu este dreapta si nici nu va putea ramane dupa judecarea apelului. A fost o decizie luata sub presiuni multiple: prin intermediul presei, prin intermediul serviciilor si prin intermediul strazii. Se vede in toate aceste actiuni o regie: atacul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

