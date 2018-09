Stiri pe aceeasi tema

- CExN al PSD a stabilit, sambata, la Neptun, sa se organizeze alegeri pentru functia de presedinte in 11 organizatii judetene conduse de lideri interimari, printre acestea fiind și organizația PSD Alba condusa de deputatul Ioan Dirzu. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a propus sa se organizeze alegeri…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a propus sambata, la Neptun, in sedinta Comitetului Executiv National al partidului, sa se organizeze alegeri judetene pentru functia de presedinte in toate filialele conduse de lideri interimari. Printre filialele unde ar urma sa se organizeze alegeri interne ar fi…

- Deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu, susține ca salariile profesorilor cresc din toamna acestui an, in functie de calificarea pe care o are cadrul didactic. Salariile profesorilor și ale suplinitorilor vor crește cu 8%. „Majorarea salariilor se va face reiesind din gradul didactic al profesorului. In…

- Prețurile de consum in luna iunie 2018, fața de luna 2017 au crescut 5,4%. Inflația medie in ultimele 12 luni, stabilita pe baza metodei Eurostat, a fost insa de doar 2,9%, precizeaza deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu. “Inflația anuala raportata in fiecare luna de INS (comparația prețurilor dintr-o…

- Se anunta o noua marire a pensiilor, a transmis deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu. Acesta a precizat ca perioadele de studii și armata vor fi considerate vechime in munca. „Guvernarea PSD-ALDE va adopta noi masuri care vor aduce mai multi bani in buzunarele pensionarilor, dupa cum urmeaza: Legea Pensiilor…

- Deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu cere Ministerului Sanatații sa prezinte viitoarea sa prezinte viitoarea strategie privind tratarea și prevenirea formelor severe de cancer, diabet și alte boli cu factor mare de risc in Romania. Analiza ministerului Sanatații arata ca acum exista risc de discontinuitate…

- Deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu, anunta ca Guvernul PSD-ALDE a adoptat o hotarare care stabilește pentru anul școlar 2018-2019 un buget de 572 de milioane de lei pentru implementarea Programului pentru școli al Romaniei in perioada 2017-2023. “Prin acest act normativ se introduc unele prevederi legate…

- Intr-un comunicat de presa referitor la revocarea lui Laura Codruța Koveși de la conducerea DNA, deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu, declara ca prin acțiunea facuta, președintele Romaniei: „a recunoscut abuzurile doamnei Laura Codruța Kovesi și ale unor procurori DNA, odata ce a acceptat decizia CCR…