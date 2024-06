PSD Alba acuză o posibilă tentativă de fraudă electorală, la Bistra. S-ar fi găsit un buletin de vot gata ștampilat PSD Alba acuza o posibila tentativa de frauda electorala, la Bistra. S-ar fi gasit un buletin de vot gata ștampilat Reprezentanții PSD Alba au sesizat o posibila tentativa de frauda in cadrul alegerilor locale și europarlamentare de duminica, 9 iunie. Aceștia au precizat ca o posibila tentativa de frauda ar fi avut loc la o secție de votare, la Bistra. Este vorba despre secția 205 din județ. Potrivit PSD Alba, la secția respectiva ”s-ar fi […] Citește PSD Alba acuza o posibila tentativa de frauda electorala, la Bistra. S-ar fi gasit un buletin de vot gata ștampilat in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

