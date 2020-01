Stiri pe aceeasi tema

- "Printr-o decizie pur politica, PNL trimite Romania inapoi cu 10 ani, propunand romanilor ETERNELE STUDII DE FEZABILITATE, in locul demararii DE INDATA a lucrarilor concrete. Din pix, prin decizia de anulare a contractelor de parteneriat public privat pentru cele doua #autostrazi, Comarnic-Brasov si…

- Guvernul anuleaza parteneriatul public-privat pt. autostrada Comarnic-Bras Foto gov.ro Guvernul urmeaza sa anuleze în sedinta de astazi proiectele de parteneriat public-privat pentru Autostrazile Comarnic - Brasov si Târgu Neamt - Iasi - tronson de 68 de kilometri care face parte din…

- Presedintele organizatiei judetene Botosani a Partidului Social Democrat (PSD), senatorul Doina Federovici, a declarat, sambata, ca Partidul National Liberal (PNL), prin alegerile anticipate, "pune la cale cea mai mare inselatorie din ultimii 30 de ani", conform agerpres.ro. Federovici a declarat…

- Constructia Autostrazii Unirii in regim de parteneriat public-privat este imposibil de dus la bun sfarșit, iar populatia nu trebuie amagita, a declarat miercuri ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, potrivit Agerpres. O soluție ar fi finanțarea parțiala din fonduri europene, in condițiile in…

- Parlamentarii Partidului Miscarea Populara au depus o serie de amendamente la proiectul de lege a bugetului, majoritatea dintre acestea vizand proiecte de infrastructura, informeaza un comunicat transmis luni AGERPRES. Conform sursei citate, deputatii PMP au solicitat Executivului sa aloce fonduri…

- Premierul Ludovic Orban, aflat la festivitatile organizate de 1 Decembrie la Alba-Iulia, a transmis ca provinciile romanesti ar trebui sa fie unite si printr-o autostrada. Asta in conditiile in care, in 2019, ar putea fi inaugurati doar cativa kilometri. "Este unul din obiectivele noastre…

- "Este unul din obiectivele noastre prioritare. Autostrada de pe coridorul IV Pan-european, cele cinci tronsoane de la Pitesti la Sibiu sunt 'prioritate zero'. De asemenea, Autostrada 'Unirii', cum ii spunem noi, Autostrada Tirgu Mures - Iasi - Ungheni, si nu numai Tirgu Mures - Iasi - Ungheni, ci…

- Premierul Ludovic Orban a participat, duminica , la manifestarile organizate in Alba Iulia de Ziua Nationala, la implinirea a 101 ani de la Unirea Transilvaniei cu Romania. Seful Executivului a afirmat ca unirea celor trei provincii romanesti prin autostrazi reprezinta o prioritate pentru Cabinetul…