- Datele despre cheltuielile publice din timpul starii de urgenta 15 martie-15 mai se regasesc intr-un raport de control al Curtii de Conturi. Costul mediu pe persoana carantinata s-a ridicat la 1.077 de lei in cele 14 zile de carantina, cu mult sub costurile preconizate.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, joi, la Brașov, in cadrul unei conferințe de presa, ca, in acest moment, nu se impune revenirea la starea de urgența. „Noi trebuie sa ne gandim la...

- Marcel Ciolacu ataca dur reprezentanții PNL dupa scandalul pacanelelor scutite de impozite. Acesta susține ca național-liberarii ”nu s-au lasat pana nu au mai dat pe șest o tura de facilitați fiscale pentru industria pacanelelor”. De asemenea, acesta il acuza pe Nelu Tataru ca, cei 50 de milioane de…

- Sunt acuzații grave lanstate de USR. Numarul transporturilor ilegale de lemn descoperite in urma apelurilor la 112 in perioada starii de urgența a fost dublu fața de aceeași perioada a anului 2019, susține senatorul USR Mihai Goțiu. Asta dupa ce ministrul Mediului anunța ca numarul transporturilor nu…

- Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședintelui PNL, a ignorat starea de alerta și i-a ținut ziua fiicei sale cu 100 de invitați la un restaurant clujean. Legea spune ca in starea de alerta, in toata Romania sunt interzise evenimentele in interiorul restaurantelor, fiind permise numai cele de…

- Deputatul USR, Claudiu Nasui, susține ca ministrul Sanatații, Nelu Tataru, nu-și va respecta promisiunea, iar oamenii numiți politic in spitale vor intoarce vesta și vor deveni liberali. ”Domnul Tataru nu va depolitiza sistemul de sanatate. In cel mai bun caz va inlocui PSD-iștii cu PNL-iști. In cel…