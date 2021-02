Stiri pe aceeasi tema

- PSD transmite ca partidele de guvernare dau dovada de ipocrizie cand vorbesc despre eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, avand in vedere ca in proiectul de Buget pe 2021 intocmit de Guvern sunt prinse si sumele necesare pentru plata acestor pensii. Senatorul Radu Oprea solicita Guvernului…

- Co-presedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, a declarat ca pensiile speciale ale parlamentarilor si cele ale primarilor vor fi primele care vor disparea, un proiect de lege in acest sens urmand sa fie depus in Parlament. De asemenea, Ciolos a declarat ca in Romania, pensiile ar trebui sa fie proportionale…

- Marcel Ciolacu a anunțat pe Facebook ca va depune proiectul pirivind eliminarea pensiilor speciale. El a lansat totodata un atac dur la adresa Guvernului condus de Florin Cițu. „Guvernul lor de hoți și mincinoși știe sa aduca austeritatea doar pentru categoriile cele mai vulnerabile – pensionarii și…

- Social-democratii au depus in Parlament un proiect de lege Foto: cdep.ro Social-democratii au depus marti, în Parlament, un proiect de lege pentru eliminarea pensiilor speciale ale deputatilor si senatorilor. Liderul grupului PSD din Camera Deputatilor, Alfred…

- Cheltuielile cu toate pensiile speciale din Romania au crescut cu 60%, in perioada 2016 – 2020, in conditiile in care taxarea muncii pe salariile mici este cea mai ridicata din toata Uniunea Europeana (UE), a scris pe Facebook, ministrul Economie, Claudiu Nasui, potrivit Agerpres. „Cum se face ca pentru…

- Claudiu Nasui, ministrul Economiei, precizeaza ca Romania a platit peste 10 miliarde de lei doar pentru pensii speciale, in 2020, dar in acelasi timp ii taxeaza cel mai dur din toata Uniunea Europeana pe muncitorii cu venituri mici. Intr-o postare acida pe Facebook, Nasui (USR-PLUS) constata urmatoarele:…

- ”Eliminarea tuturor pensiilor speciale este o abordare nerealista. Abordarea noastra e cea raționala. Ne dorim ca in urmatoarele saptamani sa eliminam pensiile speciale ale parlamentarilor (...) Se poate face, nu are o problema de constituționalitate”, a afirmat Barna la un post de televiziune.Potrivit…