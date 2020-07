Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii PSD spun ca romanii devin ”ciumatii Europei”, in contextul in care mai multe state au anuntat restrictii la frontiere pentru cetatenii romani. Ei considera ca Guvernul Orban este responsabil pentru aceasta situatie, intrucat strategia de lupta contra pandemiei ”a esuat”, potrivit news.ro.”Romanii…

- Liderul interimar al PSD susține ca in Guvernul Orban va produce 600.000 de șomeri, iar toata economia va fi spulberata. "Guvernarea PNL produce 600.000 de someri. In cateva luni, liberalii distrug tot ce se castigase in 3 ani cu PSD. Statistica oficiala ne anunta ca peste 628.000 de contracte de munca…

- Mai exact, liderul ALDE ii suspecteaza pe liberali ca ar fi pus la care un plan pentru a masca faptul ca licitatia pentru mastile de protectie ar fi fost facuta cu dedicatie. Totodata, Tariceanu susține ca maștile nu vor ajungea prea curand la persoanele care au reala nevoie de ele. "Surprize – surprize…