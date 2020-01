PSD acuză Guvernul PNL că a alocat doar 64 de milioane de lei pentru centura Bacăului PSD a transmis, luni, pe Facebook, ca Guvernul Orban a alocat pentru anul 2020 doar 64 de milioane de lei pentru centura Bacaului, cu 186 de milioane de lei mai puțin decat suma asigurata de PSD in 2019. Citește și: PNL taie in carne vie: Guvernul incepe runda 2 de verificari pe PNDL / Acord ministru - parlamentari „Iata cum arata primii kilometri de autostrada din Moldova! Investiția de aproximativ 670 de milioane de lei, fara TVA, a demarat in teren in martie 2019. Guvernarea PNL a alocat pentru acest an doar 64 milioane de lei pentru centura Bacaului, parte a autostrazii Moldovei,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

