- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca numarul crescut de cazuri de imbolnavire cu coronavirus prezentat de autoritati in ultimele zile face parte din ”manipularea”pregatita de catre Guvern, intrucat PSD nu a anuntat transant daca va vota sau nu starea de alerta, transmite news.ro.Intr-un…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține ca „PNL vrea sa vanda Romania pe nimic”, in contextul in care „Guvernul ataca la Curtea Constituționala Legea PSD care interzice vanzarea companiilor de stat”, asta deși și „Germania a blocat vanzarea propriilor companii”.Citește și: Vești…

- ​​Președintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a anunțat joi, la finalul ședinței Biroului Politic ca parlamentarii partidului nu vor vota prelungirea starii de alerta care va fi propusa de Guvern. Ciolacu spune ca PSD va propune introducerea unei stari intermediare, cu masuri clare de protectie pentru…

- PNL solicita procurorilor sa se autosesizeze cu privire la "gravele acuzatii" aduse de presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, conform carora Guvernul PNL a facut plati in avans de peste 415 milioane de lei "pentru despagubirea prietenilor de casa", sustinand ca afirmatiile "sunt o mare minciuna"."PNL…

- Presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu il acuza pe ministrul Sanatatii ca vrea sa mentina starea de alerta si dupa 15 iunie „desi nu ne prezinta vreun argument solid pentru asta”. Ciolacu e de parere ca starea de alerta reprezinta un „paravan pentru clientela PNL sa-si continue marile afaceri…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a sustinut miercuri ca guvernarea PNL nu a fost in stare sa foloseasca resursele europene de la inceputul crizei generate de COVID-19. ''Comisia Europeana a propus astazi un plan ambitios de relansare economica pentru Uniunea Europeana la care familia…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca medicii nu primit nici pana acum stimulentele de 500 de euro promise de presedintele Klaus Iohannis. "Guvernul PNL insa nu a respectat promisiunea, drept dovada ca nici acum, dupa 2 luni de zile, niciun medic nu a primit banii promisi cu atata…

