Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat solicita Guvernului si presedintelui Klaus Iohannis sa le dovedeasca mai intai romanilor ca starea de alerta nu este "doar un paravan pentru derularea afacerilor de partid" si sa prezinte Parlamentului studiile epidemiologice care sa ateste fara dubiu necesitatea prelungirii…

- Dupa 15 iunie se vor putea redeschide mallurile, fara restaurante și locuri de joaca, precum și afterschool-urile, gradinițele și școlile private, a anunțat, marți, de la Palatul Cotroceni, președintele Klaus Iohannis. Starea de alerta va fi prelungita, dar cu mai puține restricții. Avand in vedere…

- Incepand de luni, cei care merg in afara localitații sunt obligați sa dețina o declarație pe proprie raspundere in care sa fie precizate motivele deplasarii, iar purtarea maștii este deasemenea obligatorie in spațiile publice inchise. Amenzile pentru aceasta abatere ajung la 2.500 de lei. Premierul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Alba, ca, deocamdata, cei care nu respecta regulile impuse in perioada starii de alerta vor primi o mustrare de la forțele de ordine. De asemenea, prim-ministrul a explicat ca va fi derulata o campanie larga de informare a cetațenilor cu privire la aceste…

- Guvernul a instituit starea de alerta in Romania incepand cu 15 mai, dupa un artificiu legislativ menit sa evite un posibil vid normativ, cauzat de elaborarea prea tarzie de catre Guvern a proiectului de lege privind starea de alerta, adoptat, miercuri seara, de Parlament, ce trebuia promulgat de președintele…

- Guvernul Romaniei modifica legislația pentru a stabili condițiile instituirii starii de alerta, in locul starii de urgența care expira la 15 mai. Potrivit ordonanței de urgența publicate astazi in Monitorul Oficial, Guvernul modifica doua OUG, 1 din 2014, respectiv 21 din 2004, care stabilesc regimul…

- Guvernul adopta in ședința de astazi un proiect de lege care conține masurile care ar urma sa intre in vigoare dupa 15 mai, odata cu instituirea starii de alerta. Proiectul de lege va fi trimis spre adoptare Parlamentului, unde se pot aduce modificari. Mai mult, Avocatul Poporului a constestat deja…

- Klaus Iohannis a declarat, luni, la finalul unei ședințe avute cu mai mulți miniștri, ca din data de 15 mai nu va mai fi prelungita starea de urgența in Romania, ci va fi instituita starea de alerta. „Starea de urgența nu va fi prelungita. Nu voi emite un nou decret. Și in acest fel data […] The post…