- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca o eventuala decizie a parlamentarilor social-democrati referitoare la votul pentru propunerea legislativa de amanare a alegerilor parlamentare va fi luata in functie de evolutia pandemiei. Intrebat daca PSD va sustine propunerea legislativa a deputatului…

- Liderul judetean al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca ii sustine pe actualii parlamentari liberali pentru un nou mandat.El a spus ca pe listele PNL Suceava pentru parlamentare se vor regasi si nume noi, precizand ca termenul pentru stabilirea candidatilor…

- Liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat in cadrul unei conferințe de presa ca ii susține pe actualii parlamentari liberali suceveni pentru inca un mandat. Gheorghe Flutur a spus ca termenul pentru stabilirea candidaților PNL Suceava pentru alegerile parlamentare este pe 18 octombrie 2020. ...

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, afirma ca alianța PSD cu ALDE și ProRomania pentru alegerile din Capitala a fost refuzata chiar de Gabriela Firea, iar Marcel Ciolacu a spus ca nu vrea sa-i impuna o alianța pentru a nu fi considerat responsabil in cazul unui eșec. „Gabriela Firea greșește atunci…

- Recent reales in fruntea sectorului 3, fostul social democrat Robert Negoița a ales sa le transmita un mesaj celor care au mers duminica la urne. Și, dupa cum era de așteptat, in mod special celor care l-au votat, pentru a continua ca primar al sectorului 3. Totodata, Negoița i-a adresat și candidatului…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a anunțat, marți, in sedinta de plen, ca deputatii USR Lavinia Cosma si Dan-Razvan Radulescu au devenit deputati neafiliati și nu vor mai activa in grupul Uniunii Salvați Romania.USR va ramane astfel cu 25 de deputați. De la inceputul…

- Este vorba de deputatii Catalin Radulescu, Adrian Todor, Dan Ciocan si de senatorul Roxana Paturca. Social democratii s au reunit marti intr o sedinta convocata de presedintele Marcel Ciolacu, la o zi dupa esecul in Parlament al motiunii de cenzura. Conducerea partidului a decis excluderea din PSD a…

- Ședința de plen in care trebuia dezbatuta și votata moțiunea de cenzura a fost suspendata din lipsa de cvorum. Pentru desfașurarea ședinței ar fi trebuit ca in plen sa fie prezenți 233 de parlamentari. Opoziția a putut strange doar 226 de parlamentari. Astfel, ședința de plen in care trebuia dezbatuta…