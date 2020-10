ATENȚIE! SCENARIUL ROȘU la TÂRGOVIȘTE, încă NU se pune problema carantinării

ATENȚIE,SCENARIUL ROȘU,TÂRGOVIȘTE,NU se pune problema,carantinării,cazuri covid-19 The post ATENȚIE! SCENARIUL ROȘU la TÂRGOVIȘTE, încă NU se pune problema carantinării first appeared on Partener TV . [citeste mai departe]