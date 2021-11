PSD accelerează legea certificatului verde In ședința PSD se discuta despre controversata lege prin care se impune obligativitatea certificatului verde la locul de munca, iar liderii din Parlament au anunțat ca va fi introdusa in aceasta saptamana la vot. Cei de la PSD doresc sa opereze o serie de modificari fața de legea de la Senat, iar oamenii care nu pot sa se vaccineze sa aiba anumite alternative. Exista inclusiv varianta ca nevaccinații sa stea o perioada acasa, dar sa primeasca salariul, insa aici vor fi stabilite o serie de detalii care sa nu conduca la discriminari și nemulțumiri sociale. In acest moment, PSD, PNL, UDMR și USR… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

