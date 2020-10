PSD a validat parțial candidaturile pentru alegerile parlamentare / Dumitru Coarnă, Grațiela Gavrilescu și Ion Mocioalcă pe locuri eligibile Consiliului Politic Național al PSD a validat parțial, marți lista cu candidații la Camera Deputaților și Senat în 19 județe. Pentru celelalte 22 de județe se va organiza o noua ședința a conducerii largite a formațiunii, a anunțat prim vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu.

"În Consiliul Politic National am validat listele pentru 19 organizatii, urmând ca mâine sa facem o alta sedinta a CPN pentru restul de organizatii", a declarat Sorin Grindeanu, marti, la finalul sedintei Consiliului Politic National al PSD.

Printe numele validate de catre PSD în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

