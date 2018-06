Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Petrescu, președintele Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri și fost ministru al Economiei, a fost, sambata, invitatul emisiunii ”Income” de la Antena 3, acolo unde s-a discutat despre creditare. In primele trei luni și jumatate ale anului 2018 au fost epuizate jumatate din fondurile…

- Informatii incredibile au aparut chiar in timp ce seful PSD, Liviu Dragnea, era in fata judecatorilor de la ICCJ, informeaza Antena 3. Jurnalistii de la EVZ scriu ca DNA a recunoscut ca Liviu Dragnea a fost urmarit si interceptat de SRI, iar datele secrete au fost stocate pe 32 de DVD-uri. Interesant…

- Curtea Costitutionala planuieste sa dea peste cap lovitura lui Klaus Iohannis in privinta Legilor Justitiei. Potrivit unor surse citate de Antena3, sesizarea sefului statului va fi declarata inadmisibila, iar Iohannis va fi obligat sa promulge legile. Presedintele Klaus Iohannis a decis sa conteste…

- Magistrații ICCJ au admis cererea de revizuire formulata de primarul Mircia Gutau, desființand decizia de condamnare a acestuia, pe care completul Liviei Stanciu o administrase in 2010, anunța Antena 3. Decizia Inaltei Curți este definitiva. „Admite cererea in temeiul art. 465 ALIN 11 LIT. B CPP de…

- Inspecția Judiciara (IJ) a concluzionat ca Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a adus atingere independenței judecatorilor, dupa ce, in procesul deschis jurnaliștilor Antena 3, a cerut documentele de la dosar, ”pentru investigații intr-un dosar penal”. Anunțul a fost facut, marți, de reprezentanții…

- Antena 3 a prezentat un interviu cu profesioniști din domeniul teatrului, ale caror declarații care capata noi valențe in actualul context politic. Regizoarea Ioana Paun vorbește despre pregatirile pentru confruntari cu jandarmii pe care le faceau activiștii anti-RMGC, deveniți ulterior #rezist, conduși…

- Ministerul Afacerilor Interne precizeaza ca a acționat și acționeaza in baza unui plan de masuri privind evaziunea fiscala aprobat printr-o hotarare a CSAT din 2010, și nu in baza celui adoptat, in 2012, de conducerile instituțiilor de forța, in plin an electoral. Antena 3 a prezentat, joi, un plan…

- Fostul deputat Sebastian Ghița a declarat joi seara, intr-o intervenție telefonica in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3, ca fotografia care dovedește ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, l-a vizitat acasa, este de fapt un stop-cadru dintr-un film. Mai mult, omul de afaceri a spus ca aceasta nu…