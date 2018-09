Preturile la gaze, combustibilii, citrice, legume si unele servicii au crescut cel mai mult, in primele opt luni din 2018, fata de finele 2017, astfel ca rata anuala a inflatiei a revenit pe crestere, coform datelor Institutului National de Statistica (INS). Surpriza: pretul la carnea de porc. Preturile la categoria energie electrica, gaze si incalzire centrala au crescut cu 5,66-, in primele opt luni ale acestui an, comparativ cu finele anului trecut, ca urmare a majorarii cu (...)