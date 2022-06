Stiri pe aceeasi tema

- PSD a prezentat soluțiile pentru reducerea prețurilor la combustibili prin plafonare, respectiv introducerea unui preț maximal sau limitarea adaosului pe lanțul comercial. Acest lucru nu a exclus colaborarea intre toate partidele din Coaliție pentru identificarea soluției potrivite. „Ministerul Finanțelor…

- PSD saluta acordul partidelor din Coalitie cu privire la necesitatea unei interventii hotarate din partea Guvernului pentru combaterea cresterii preturilor la carburanti. In acest sens, PSD solicita ministrului Energiei, Virgil Popescu, sa prezinte urgent in Coalitie propunerea de reglementare pentru…

- Totodata, „PSD subliniaza ca orice intarziere a unei decizii din partea Executivului in aceasta privinta afecteaza grav atat economia nationala, cat si puterea de cumparare a cetatenilor. Din momentul in care Ministerul Energiei a primit sarcina de a prezenta o solutie de legiferare, preturile la carburanti…

- Guvernul de la Budapesta a extins pana la 1 octombrie plafonarea preturilor la combustibili si la unele alimente de baza in Ungaria, in timp ce plafonarea dobanzilor la creditele ipotecare va ramane in vigoare pana la finalul anului, a anuntat joi premierul Viktor Orban.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, nu crede ca o reducere a TVA la unele produse ar aduce beneficii și a precizat ca Guvernul ar trebui sa defineasca produsele strategice la care preturile sa fie plafonate. „Nu stiu cat efect ar avea reducerea TVA, nu sunt un mare fan. Sa reduci de la 5% si mai mult……

- Ministrul Finantelor spune ca exclude propunerea lui Florin Cițu de reducere a CAS. PNL atrage atentia ca ministrul PSD al Finantelor, Adrian Caciu, ar trebui sa stie ca masura de reducere a CAS cu 5% este pozitiva pentru toti romanii si pentru economie.Printre masurile analizate se numara acordarea…

