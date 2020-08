PSD a luat foc: Parchetul să se autosesizeze! PSD transmite miercuri ca e obligatoriu ca Parchetul General sa se autosesizeze dupa neregulile constatate de Curtea de Conturi vizand perioada starii de urgența. In opinia PSD, „Guvernul PNL a devalizat bugetul Romaniei”. „Romanii cu pandemia, Guvernul PNL cu hoția! In timp ce romanii erau ținuți in case, Guvernul PNL a devalizat bugetul Romaniei! O spune clar ”Raportul Curții de Conturi privind cheltuielile Guvernului in starea de urgența”, care dezvaluie nu doar amploarea jafului liberal, dar – ceea ce este și mai grav – demonstreaza cu cifre faptul ca Guvernul liberal a sabotat cu buna-știința… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

