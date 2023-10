PSD a lansat azi programul „Cumpără românește!” Astazi, PSD, in frunte cu premierul Marcel Ciolacu, a lansat programul „Cumpara romanește”, o campanie de promovare a tot ceea ce inseamna 100% producție Made in Romania, pentru susținerea și in beneficiul producatorilor autohtoni. Intr-o hala a unei fabrici romanești care produce elemente pentru structura de rezistența a șoselelor și podurilor, mai mulți membri PSD, dar și antreprenori și producatori romani au luat parte la evenimentul de lansare al campaniei de promovare a produselor autohtone „Cumpara romanește!”. Campania este totodata un program, dar și un indemn adresat fiecarui cetațean… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

