PSD a incheiat un protocol de colaborare si parteneriat cu patru partide pentru strangerea de semnaturi si organizarea de alte actiuni in vederea demiterii primarului Sectorului 1, Clotilde Armand.



Potrivit unui document al PSD, protocolul de colaborare este incheiat cu Partidul Pro Romania Social Democrat, Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) - PPUSL, Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor (ALDE) si Partidul Ecologist Roman (PER).



Principalele obiective ale documentului sunt: valorificarea, in domeniul organizarii si desfasurarii referendumului pentru demiterea…