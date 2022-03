Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni, la Parlament, ca este o discutie in interiorul partidului privind sustinerea lui Iulian Iancu pentru postul din cadrul ANRE, eliberat dupa demisia fratelui lui Paul Stanescu, Alexandru Stanescu. Liderul social-democrat a punctat si faptul ca pentru toate…

- Bugetul Apararii crește la 2,5 la suta din anul 2023, precizeaza Florin Cițu, președintele PNL și al Senatului Romaniei. Liderul PNL a facut aceasta precizare dupa ce președintele Iohannis anunța ca solicita creșterea bugetului Apararii. Șeful statului spunea ca acest buget ar trebui majorat la 2,5…

- Marcel Ciolacu a declarat, luni, la sediul PSD, ca in Romania trebuie sa existe un blocaj total al oricaror firme rusesti si al oamenilor de afaceri rusi. Președintele social democrat a precizat ca a stat de vorba cu Florin Cițu și declarația comuna ce va fi adoptata in Camerele reunite ale Parlamentului…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat luni, la Parlament, ca maine liderii coaliției vor avea o ședința unde premierul Nicolae Ciuca sau ministrul Energiei Virgil Popescu va prezenta masurile la energie. Liderul PSD a reclamat faptul ca liberalizarea prețurilor s-a facut haotic. Fii la…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a explicat, luni, ca reducerea cu 2 miliarde de euro a sumei alocata Romaniei pentru PNRR vine in urma ajustarii, avand in vedere ca Romania a inregistrat o crestere mult mai rapida decat s-a estimat in Planul National de Redresare si Rezilienta, informeaza Agerpres .…

- Liderul USR Dacian Ciolos a criticat dur, marti, intr-o conferinta de presa, actuala coalitie de guvernare PNL-PSD, despre care a spus ca a promis stabilitate si in schimb am primit incompetenta, gafe, intarzieri, numiri politice si scandaluri. El l-a criticat si pe presedintele Klaus Iohannis, care…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a anunțat un pachet de masuri menit sa stopeze creșterea prețurilor la energie și efectele acestei majorari, masuri care vor fi discutate in coaliție in aceasta dupa-amiaza. „Am finalizat pachetul de masuri pe toate cele trei componente astfel incat sa stopam aceasta…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, este de parere ca partidul AUR nu trebuie scos in afara legii, mai ales ca a primit votul romanilor pentru a-i reprezenta in Parlament. Ciolacu spune ca au fost voci care au cerut acelasi lucru pentru PSD, numit ”ciuma rosie”, potrivit News.ro. Intrebat la Antena 3…