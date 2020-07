PSD a făcut public numărul de telefon al lui Orban. Cum a reacționat premierul „Cu mine poate comunica orice cetatean. Stiti ca mi-a facut PSD o campanie. Mi-au distribuit numarul de telefon mobil personal pe milioane de conturi. Asta e o forma de terorism, in speranta ca eu nu o sa raspund la telefon si ca o sa-mi fie blocat telefonul de campania pe care au dus-o. Aproape toti cei care m-au sunat au avut surpriza sa constate ca raspund la telefon si cei mai multi au fost extrem de uimiti de faptul ca raspund la telefon si ca pot sa vorbeasca cu premierul", a afirmat Ludovic Orban. El a spus ca mulți dintre cei care l-au sunat nu credeau ca vorbesc chiar cu premierul.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca a raspuns majoritatii cetatenilor care l-au sunat la telefon, dupa ce PSD i-ar fi facut public numarul personal de mobil. "Cu mine poate comunica orice cetatean. Stiti ca mi-a facut PSD o campanie. Mi-au distribuit numarul de telefon mobil…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca a raspuns majoritatii cetatenilor care l-au sunat la telefon, dupa ce PSD i-ar fi facut public numarul personal de mobil."Cu mine poate comunica orice cetatean. Stiti ca mi-a facut PSD o campanie. Mi-au distribuit numarul de telefon mobil personal…

- Premierul susține ca situația nu este gestionata bine in benzinarii, iar in cluburile de noapte situația este mult mai grava. In acest context, Ludovic Orban susține ca cea mai buna soluție ar fi inchiderea cluburilor de noapte dupa ora 23.00. ”In ceea ce privește alte servicii de alimentație publica,…

- L. Orban: Planul de relansare economica va fi facut public miercuri Planul de relansare economica dupa restricțiile impuse în contextul pandemiei de COVID-19 va fi facut public miercuri, a anunțat premierul Ludovic Orban. În aceeași zi va avea loc o analiza a planului de masuri,…

- Decizie ciudata a polițistului sunat de premierul Ludovic Orban, dupa ce a demascat planul de amenzi din perioada starii de urgența.Demis de superiori și repus in funcție la ordinul șefului IGPR, dupa un scandal uriaș, acesta a luat decizia sa plece. „Niciun compromis”, a anunțat... Citește…

- Premierul Ludovic Orban a fost surprins sambata in Centrul Vechi al Capitalei. „Raspund la invitatia unui bun amic care, de bucurie ca a deschis terasa, m-a invitat si pe mine”, a explicat Orban la Digi24. Premierul era imbracat in costum, camașa și cravata și era insoțit de șeful Cancelariei, Ionel…

- Deputatul de Argeș al PSD Simona Bucura Oprescu afirma ca Guvernul nu vrea sa respecte legea și sa mareasca alocațiile pentru copii și pensiile, dar „prefera sa toace banii țarii pe contracte dubioase și pe pilele angajate scandalos”. „Mai mult, premierul Ludovic Orban compara creșterea pensiilor parinților…

- "Recomandarea noastra a fost catre cetatenii romani foarte clara: sa se asigure in momentul in care iau decizia de a se duce la munca intr-o tara europeana ca au contract de munca clar, care sa stipuleze toate chestiunile de protejare a lor, sa le garanteze venituri, sa le garanteze cazare, sa le…