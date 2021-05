Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul social-democrat Lucian Romascanu a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca PSD nu poate fi de acord cu acordarea de facilitati pentru persoanele vaccinate, atata timp cat guvernanti nu reusesc sa creasca rata romanilor vaccinati, scrie News.ro. ”A iesit domnul Citu astazi…

- Guvernul ne vrea saraci! Cițu este impotriva salariului minim european.Dupa ce in martie, anul acesta, Senatul a aprobat Hotararea care da acceptul propunerii Directivei Europene pentru salariul minim European, Guvernul Cițu a decis sa nu susțina acest act normativ, considerand ca…

- Romanii pot renunta la restrictiile instituite in contextul pandemiei si daca nu va fi atinsa tinta de 10 milioane de cetateni vaccinati, a afirmat marți, 4 mai, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, potrivit Agerpres. Premierul Florin Cițu afirma pe 22 aprilie ca ”trebuie…

- George Simion afirma raspicat ca masurile aberante impuse de Guvernul Cițu și-au dovedit ineficiența. Romanii s-au saturat sa respecte restricțiile lipsite de logica, in timp ce raman fara locuri de munca. Liderul AUR susține ca protestele vor continua și cere Guvernului sa retraga restricțiile aberante.…

- Senatorul PSD, Gabriela Firea, anunța ca Guvernul Cițu vrea sa taie salariile medicilor cu 48%, potrivit unui memorandum discutat zilele trecute de miniștri. Romanii vor ramane fara ajutor in plina pandemie, mai spune Firea. Senatorul PSD, Gabriela Firea, citeaza un memorandum și anunța ca…

- Nicolae Dica, secundul lui Mirel Radoi la naționala Romaniei, a vorbit despre motivele convocarii lui Florinel Coman (22 de ani). In luna martie, Romania va infrunta Macedonia de Nord (25 martie), Germania (28 martie) și Armenia (31 martie), in preliminariile de calificare la Cupa Mondiala din 2022.…

- Tribunalul a decis in 2 martie ca dosarul privind intervenția in forța a jandarmilor la protestul diasporei din 10 august 2018 ramane clasat. Decizia este definitiva. Deputatul Stelian Ion a afirmat ca ordonanța de clasare inca se afla pe rolul instanțelor de judecata și ca ministrul Justiției nu poate…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca bugetul pe acest an a trecut in aplauzele neputintei, deoarece niciun amendament nu a fost aprobat, ceea ce nu s-a mai intamplat niciodata dupa 1989 pana in prezent, anunța AGERPRES. "E o a doua premiera…