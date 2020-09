Social-democrații au depus in Parlament proiectul de lege care prevede acordarea unui stimulent de risc pentru intreg personalul din invațamant pentru intreaga perioada a starii de alerta și urgența, respectiv 2.000 de lei lunar pentru cadrele didactice și 1.500 de lei pentru personalul auxiliar. Propunerea legislativa facuta și depusa de Alfred Simonis, liderul deputaților PSD din […] Articolul PSD a depus in Parlament proiectul pentru acordarea de bonusuri pentru profesori. Alfred Simonis: „Personalul din invațamant va fi implicat in lupta cu pandemia” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .