Sursa citata mai precizeaza ca reglementarea pretului la energie propusa de PSD va avea un rol determinat in stoparea inflatiei si la stabilizarea macroeconomica. Totodata, in amendamentele PSD se mentin prevederile care stimuleaza economisirea energiei electrice. „Consumatorii casnici care se incadreaza in consumuri lunare mai mici de 300 KWh vor beneficia de preturi mai mici, iar diferenta fata de pretul reglementat de 1,3 lei KWh va fi suportata de catre Guvern”, arata sursa mentionata. In acest fel, PSD reconfirma faptul ca decizia de a intra la guvernare in aceasta perioada dificila…