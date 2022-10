Conducerea PSD, reunita luni in Consiliul Politic National, a decis, prin vot, ca senatorul Angel Tilvar este propunerea partidului pentru Ministerul Apararii, dupa demisia lui Vasile Dincu. Propunerea va fi trimisa premierului Nicolae Ciuca. Consiliul Politic National al PSD s-a reunit, luni, la sediul central al partidului din soseaua Kiseleff, la ora 16.00, pentru a […] The post PSD a decis sa il propuna pe Angel Tilvar la MApN appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .