Liderii PSD au votat in ședința Comitetului Executiv al partidului sa boicoteze investirea Guvernului Orban II. Liderii PSD au votat miercuri sa nu participe la ședința plenului reunit a Camerei Deputaților și Senatului din 24 februarie in care este programat votul pentru investirea Guvernului Orban 2, au declarat pentru G4Media.ro surse participante la ședința. Boicotul […]