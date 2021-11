Stiri pe aceeasi tema

- Florin Spataru, propus de PSD pentru portofoliul Economiei, este director HR la Santierele Navale Damen Mangalia, judetul Constanta.Consiliul Politic National al PSD a decis marti ca Sorin Grindeanu sa fie propunerea social democratilor pentru functia de vicepremier in Guvernul condus de Nicolae Ciuca,…

- Consiliul Politic National al PSD a stabilit, marți, ca functia de vicepremier din partea social-democratilor in guvernul condus de Nicolae Ciuca va fi ocupata de prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu, au declarat surse din partid pentru ȘTIRIPESURSE.RO. De asemenea, a fost votata schimbarea…

- Conducerea PNL s-a reunit miercuri seara, 17 noiembrie, la sediul din Modrogan, pentru a discuta varianta ca liberalii sa vina cu alt nume de premier decat președintele partidului, Florin Cițu. Potrivit surselor Libertatea, Nicolae Ciuca este propunerea de prim-ministru vehiculata in ședința. Liberalii…

- *Marcel Ciolacu – propunerea PSD pentru functia de premier *BEx al PNL a aprobat rotatia premierilor; primul sa fie dat de liberali Astazi, Consiliul Politic National al PSD a decis sa il propuna pe Marcel Ciolacu drept candidat la functia de premier. „CPN a decis in unanimitate sa il sustina pe…

- Liberalii au decis sa formeze guvern in jurul PNL, a anunțat Florin Cițu, președintele formațiunii politice. El a precizat, inainte de negocierile cu PSD și UDMR ca nu s-a vorbit despre varianta unui premier din partea PSD. Florin Cițu a declarat ca in PNL nu s-a discutat daca liberalii vor accepta…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara ca, in cazul in care social-democrații vor ajunge sa formeze un guvern alaturi de PNL, viitoarea alianța va fi obligata sa funcționeze cel puțin pana in anul 2024, la urmatoarele alegeri parlamentare. Ciolacu a mai spus, la Antena 3, ca ar trebui…

- Liberalii au convocat pentru luni, 8 noiembrie, ora 19.00, o ședința a Biroului Politic Național (BPN) in care membrii partidului trebuie sa voteze cu cine vrea PNL sa formeze un Guvern, adica cu PSD sau cu USR. Dupa ce președintele Klaus Iohannis le-a transmis liberalilor la intoarcerea din Egipt,…

- Parlamentarii PSD vor vota impotriva guvernului Nicolae Ciuca, au decis luni, cu unanimitate de voturi, liderii social-democrați, a anunțat prim-vicepreședintele partidului Sorin Grindeanu. „Nici macar ei nu-și doresc ca acest guvern sa treaca, ci vor sa ramana pe funcții”, spune el. „PSD a decis astazi…