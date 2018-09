PSD a dat lovitura în justiție: “Eram toți ȘOCAȚI” „Eram toti socati. Parca il auzeam pe Nicolicea”, a declarat unul din magistratii prezenti la intalnire, referindu-se la momentul in care Felix Banila ar fi criticat, la intalnirea cu expertii europeni, numarul mare de interceptari. La intalnirea cu reprezentantii Comisiei de la Venetia, seful DIICOT ar mai fi declarat, potrivit surselor G4Media.ro, ca au existat abuzuri si excese, exemplificand cu modul in care au fost investigate infractiunile de abuz in serviciu, insa nu s-ar fi pronuntat in nici un fel in ce priveste protocoalele incheiate intre SRI si institutii din justitie (parchete,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noul sef al DIICOT, Felix Banila, a declarat la intalnirea cu reprezentantii Comisiei de la Venetia ca modificarile la Codurile Penale sunt bune, ca au existat abuzuri si excese, in special in ce priveste modul in care au fost investigate infractiunile de abuz in serviciu, si ar fi criticat numarul…

- Intalnirea a avut loc in cadrul pregatirii avizului Comisiei cu privire la recentele modificari ale Codului penal și ale Codului de procedura penala adoptate de catre Parlamentul Romaniei. In acest caz, Comisia de la Veneția a fost sesizata de catre Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anunțat ca principala tema de discuție cu delegatia Comisiei de la Venetia au reprezentat-o proiectele de modificare a Codului Penal si a Codului de Procedura Penala.

- Intr-un comunicat transmis jurnaliștilor de la G4Media , Secretarul general al Consiliului Europei avertizeaza ca Romania este pe cale sa iși incalce obligațiile internaționale prin adoptarea modificarilor aduse Codului Penal și Codului de Procedura Penala. Thorbjorn Jagland avertizeaza ca Romania este…

- Procurorul șef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, susține ca daca modificarile aduse Codului de Procedura Penala vor intra in vigoare in forma actuala peste 4.700 de dosare vor fi inchise.„(Urmarea este n.r.) inchiderea intempestiva a unui numar de 4.700 de dosare, ca urmare a dispoziției potrivit…

- ''Decizia instantei de judecata in cazul presedintelui PSD ne arata ca modul in care in Romania se aplica legea este inca sub influenta arbitrariului. Liviu Dragnea a fost condamnat pentru o fapta prevazuta de un articol pentru care exista deja o decizie a CCR ca trebuie modificat pentru a fi in…

- Inalta Curte de Casație și Justiție anunta ca va sesiza CCR asupra noilor prevederi introduse de Parlament in Codul de Procedura Penala. Acelasi demers l-ar putea cere si Ministerul Public, dupa ce va studia cu atentie cele aproape 330 de amendamente adoptate de majoritatea parlamentara.

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a stabilit, marti, sesizarea Comisiei de la Venetia, ca urmare a situatiei create de intalnirea dintre consilierul prezidential Simina Tanasescu si judecatorul CCR Petre Lazaroiu. Sesizarea va fi trimisa miercuri catre forul european.