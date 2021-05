Stiri pe aceeasi tema

- PSD a sesizat Curtea Constitutionala in legatura cu numirea directorilor generali interimari ai SRTv si SRR de catre Parlament. Camera Deputatilor si Senatul au votat, in plenul reunit din 11 mai, numirea Ramonei Saseanu in functia de director general interimar al Societatii Romane de Televiziune,…

- Candidații urmeaza sa fie votați de plenul Parlamentului la ora 19,30, au decis Birourile permanente reunite.Plenul Parlamentului a respins, marti, rapoartele de activitate ale Societatii Romane de Televiziune și ale Societații Romane de Radiodifuziune pe anii 2017, 2018 si 2019. CINE este in cursa…

- Rapoartele de activitate ale TVR și SRR, precum și declanșarea procedurii de audiere a candidaților pentru CNA sunt puncte care vor figura pe ordinea de zi a ședinței de plen reunit care va fi convocata in curand, anunța președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban. „Am stabilit cu doamna președinte…

- Rapoartele de activitate ale TVR și SRR, precum și declanșarea procedurii de audiere a candidaților pentru CNA sunt puncte care vor figura pe ordinea de zi a ședinței de plen reunit care va fi convocata in curand, anunța președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban. „Am stabilit cu doamna președinte…

- Comisiile pentru cultura ale Camerei Deputatilor si Senatului urmeaza sa dezbata, joi, o serie de rapoarte de activitate ale Societatii Romane de Televiziune si Societatii Romane de Radiodifuziune. Potrivit ordinii de zi, joi vor fi dezbatute rapoartele de activitate ale SRTv si SRR pe anii 2017,…

- Comisiile pentru cultura ale Camerei Deputaților și Senatului urmeaza sa dezbata, joi, rapoartele de activitate ale Societații Române de Televiziune și ale Societații Române de Radiodifuziune, dezbaterea venind pe fondul dorinței coaliției de guvernare de a schimba conducerile acestor instituții.…