Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, susține ca PSD a pierdut majoritatea in Biroul permanent al Senatului din cauza dezertarii senatorului Ion Ganea. Ca urmare a pierderii majoritații, Grindeanu susține ca PSD nu poate pune pe ordinea de zi proiectul de lege care da Parlamentului puterea de a stabili data alegerilor parlamentare. Proiectul de lege, inițiat și […]