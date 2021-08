PSD a atacat în instanţă hotărârile de Guvern care restrâng participarea la mitinguri PSD a depus la Curtea de Apel Bucuresti o cerere in anulare impotriva prevederilor potrivit carora numarul participantilor la mitingurile de protest sau orice alte demonstratii in aer liber este restrans la100, respectiv 500 de persoane, pe motiv ca aceasta limitare este disproportionata fata de masurile instituite in cazul evenimentelor culturale. PSD a depus, luni, la CAB o cerere in anulare impotriva prevederilor din Hotararile de Guvern nr. 730/2021 si nr. 795/2021 prin care numarul participantilor la mitingurile de protest sau orice alte demonstratii in aer liber este restrans la 100, respectiv… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

