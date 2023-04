Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Naționala a Consiliilor Județene din Romania (UNCJR) a organizat miercuri, la Strasbourg, cu sprijinul Reprezentanței Permanente a Romaniei pe langa Consiliul Europei, un eveniment aniversar dedicat celebrarii a 30 de ani de la inființarea asociației, precum și a 30 de ani de la aderarea Romaniei…

- Social-democratii au precizat ieri ca grupul de lucru format din ministrii care gestioneaza pensii speciale va propune un set de amendamente care sa transpuna recomandarile Bancii Mondiale si ale Comisiei Europene in privinta acestor pensii, iar decizia finala va fi luata in coalitia de guvernare, potrivit…

- Acordul semnat in cadrul coalitiei guvernamentale precizeaza ca, la sfarsitul lunii mai 2023, se va face rocada guvernamentala in fruntea statului. Desi este o alianta formata in contextul unei crize geopolitice si economice, PSD a demonstrat, inca de la inceput, prin actiuni concrete, ca binele romanilor…

- „Daca am avut candidati separati la locale, avem la europarlamentare, este greu sa discuti despre un candidat comun la prezidentiale”. Potrivit acestuia, in acest context „daca vrem sa fim infantili”, atunci PSD și PNL pot candida separat la celelalte alegeri, pentru ca apoi sa forțeze in partide un…

- Datele financiare ale OMV indica faptul ca s-a sustras de la plata și pare ca și-a micșorat producția tocmai pentru scapa de aceasta taxa. OMV va achita acești bani, in schimb, in Austria. In timp ce OMV Petrom fenteaza statul roman prin sustragerea de la plata taxei de solidaritate, se cauta soluții…