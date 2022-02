Stiri pe aceeasi tema

- Amendamentele PSD au fost respinse in comisii. Mihai Chirica va fi la Tribunal, unde se judeca contestatia acestuia la masura controlului judiciar. Consilierii locali vor dezbate astazi proiectul de buget pe anul 2022 in absenta primarului Mihai Chirica. Suspendat de facto din functia de primar, edilul…

- Licitatia pentru construirea Salii Polivalente a fost anulata. Decizia a fost luata de conducerea Primariei dupa ce au fost actualizati indicatorii tehnico-economici. Refacerea devizului a dus la o crestere a costurilor de aproape 60-, de la 213 milioane lei la circa 340 milioane lei. Aceasta crestere…

- Consilierii locali timișoreni nu au fost capabili decat o scurta perioada sa fumeze pipa pacii, iar marți au reinceput sa se certe, sa se jigneasca (in unele cazuri) și sa iși adreseze epitete colorate, gen mincinos. Protagoniștii au fost cam aceiași, iar subiectul care a infierbantat aleșii a fost…

- Consilierii locali se intrec in amendamente depuse la bugetul local. Peste 170 de propuneri au fost inaintate, iar valoarea lor trece pragul de 100 milioane lei, suma apropiata de bugetul de investitii propus de Primarie din venituri proprii. Demersul acestora, in special al consilierilor de opozitie,…

- O firma din Ilfov va realiza infrastructura necesara implementarii votului electronic la Consiliul Local (CL). Primaria a stabilit ieri castigatorul procedurii, in conditiile in care la licitatie a participat doar firma Eltek Multimedia. Contractul inca nu a fost semnat, dar acest lucru a devenit acum…

- Consilierii locali se reunesc astazi in ultima sedinta ordinara din acest an. Pe ordinea de zi au fost incluse aproape 40 de proiecte de hotarare. Unul dintre cele mai controversate ramane cel de extindere a Penitenciarului Iasi in Copou, pe terenul liber spre str. Fagului: planul urbanistic presupune…

- USR Iasi propune înfiintarea unei comisii în consiliul local care sa verifice modul în care au fost înstrainate terenurile din patrimoniul public în mandatul edilului Mihai Chirica, solicitarea venind la o zi dupa ce primarul iesean a fost audiat la DIICOT.Filiala…

- Primaria municipiului Piatra-Neamț se ține de cuvant in ceea ce privește renovarea unor locuințe sociale din cartierele Speranța și Valeni. Daca in luna septembrie, printr-o hotarare adoptata de Consiliul Local au alocat 728.000 lei pentru renovari, dar fara o evaluare prealabila , tocmai s-au scos…