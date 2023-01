Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 26 decembrie, in a doua zi de Craciun, Preasfinția Sa Vasile Bizau a celebrat Sfanta Liturghie la biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Satu Mare. Daca in prima zi celebreaza la Baia Mare, in fiecare an, Ierarhul se indreapta a doua zi a sarbatorii Nașterii Domnului la Satu Mare, spre…

- Luni, 21 noiembrie, de sarbatoarea Intrarii Maicii Domnului in Biserica, absolventul de Teologie Iusco Ovidiu a fost hirotonit Diacon, la biserica „Sfanta Maria” din Baia Mare, prin punerea mainilor Preasfințitului Vasile Bizau. La eveniment au participat pr. protopop Iusco Vasile (tatal noului hirotonit),…

- Actorul Constantin Codrescu a murit in noaptea de duminica spre luni, la varsta de 91 de ani. Anunțul a fost facut de fiica acestuia. „A murit actorul, a murit tata… Dumnezeu sa il tina in dreapta Sa!!”, a scris ea, pe Facebook. „Acum, tarziu in noapte, sau prea devreme in acest inceput trist de zi,…

- Dupa 24 de ani de slujire in parohia Baița de Sub Codru, parintele Costin Gheorghe și-a luat ramas bun de la comunitatea pe care a pastorit-o incepand cu anul 1998. Evenimentul a fost marcat duminica, 6 noiembrie, prin Sfanta Liturghie celebrata de Preasfinția Sa Vasile Bizau și concelebrata de parintele…

- Asociația AGRU Maramureș organizeaza, in zilele de 28 si 29 octombrie, Simpozionul „Arestarea Episcopilor. De la martiriu la fericire”, Ediția a XVIII-a. Simpozionul se va desfașura la Biserica „Sfanta Cruce” din Baia Mare, dupa urmatorul program: Vineri, 28 octombrie – ora 18:00: Sfanta Liturghie (transmisa…

- In seara de vineri s-a dar alarma in zona impadurita a orașului Baia Mare. O femeie in varsta de 37 ani s-a pierdut/ratacit de grupul aflat la cules de castane pe dealul din apropierea orașului. Salvatorii montani ai SPJ Salvamont Maramureș au pornit in cautarea femeii, dar din pacate nu a fost gasita.…

- Multe zodii din horoscop sunt protejate de Dumnezeu și de ingeri, insa doar trei vor fi protejate de Sfanta Maria pe final de an. Acești nativi din zodiac scapa definitiv de ghinion, iar viața lor se va schimba radical. Iata despre ce zodii este vorba!

- „Aceasta sarbatoare, Acoperamantul Maicii Domnului ne trimite cu gandul, cu inima și cu toata ființa noastra inspre cinstirea Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu și incredințarea noastra, a fiecaruia, ca suntem fiii Ei”, a afirmat Preasfinția Sa Vasile Bizau in parohia Livada, unde a celebrat Sfanta…