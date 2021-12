Stiri pe aceeasi tema

- Craciunul vine la pachet cu miros de brad, portocale, vin fiert și cozonac proaspat pe langa oamenii dragi care iți sunt alaturi. Apropierea sarbatorii aduce cu sine farmecul și frumusețea pregatirilor. Printre pregatiri, principala indeletnicire a noastra este decorarea casei și crearea unei atmosfere…

- Preasfințitul Parinte Timotei Prahoveanul a oficiat marți, la Manastirea Radu Voda din București, Sfanta Liturghie și Parastasul pentru artiștii scenei. El a vorbit despre patronul spiritual al acestora, Sfantul Mucenic Filimon, cel care, odata cu haina, și-a schimbat și duhul, conform basilica.ro…

- Dupa declinul din ultimii doi, planul de școlarizare pentru anul viitor vine cu o veste foarte buna, vor fi cu aproximativ 600 de elevi in plus care vine din clasa a VIII-a spre licee. Ceea ce inseamna 24 de clase in plus, cu influențe majore in ceea ce privește finanțarea și numarul posturilor didactice.…

- La Manastirea Rohia s-au marcat cinci ani de la moartea, IPS Justinian Chira. De la poarta manastirii unde este inmormantat, in chip nevazut, vegheaza pe toti credinciosii pe care i-a pastorit cu mult drag zeci de ani. Oamenii au venit cu acelasi drag ca si atunci cand era staretul Rohiei si ii primea…

- In aceasta luna, in ziua a treizecea, Sfintii Mucenici si frati Zenovie episcopul cetatii Egheilor si sora lui Zenovia.Acestia au fost in zilele imparatiei lui Diocletian, fii din parinti crestini. Deci Zenovie sporind in buna cinstire cea dupa Dumnezeu a fost pus episcop al cetatii egheilor, in care…

- Artistul Tudor Chirila a vizionat investigația jurnalistica publicata de Recorder despre Patriarhul Daniel și este de parere ca statul roman nu mai exista. El susține ca „s-a mers prea departe in numele lui Dumnezeu”. „Statul roman nu exista. Exista insa statul lor, ala care nu mai are niciun Dumnezeu…

- „Avem datoria ca in fiecare zi de sambata, fie ca avem o biserica de cimitir, fie ca avem biserica parohiala, sa facem Sfanta Liturghie și sa-i pomenim pe cei care au trecut din aceasta viața”, a spus duminica Preasfințitul Parinte Timotei Prahoveanul la sfințirea capelei din cimitirul parohiei prahovene…

- La slujba au participat credincioși din actuala parohie Varbila din satul prahovean cu acelasi nume, dar si credinciosi din satele invecinate, conform basilica.ro La Sfanta Liturghie care a urmat dupa slujba de sfintire, ierarhul le-a vorbit celor prezenti despre misiunea pescarilor din Galileea.…