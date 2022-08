Stiri pe aceeasi tema

- Preasfințitul Parinte Timotei Prahoveanul a oficiat miercuri Sfanta Liturghie la Catedrala Patriarhala. Cu aceasta ocazie, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a vorbit despre minunile Sfantului Proroc Ilie Tesviteanul, care aveau sa anticipeze și sa anunțe Tainele Bisericii. Fii…

- Marele Proroc Ilie Tesviteanul este unul dintre cei mai importanti profeti ai Vechiului Testament, fiind venerat de crestini deoarece a fost binecuvantat de Divinitate cu misiunea de-a aduce ploaia pe pamant. In fiecare an, pe 20 iulie, crestinii ortodocsi sarbatoresc ridicarea la cer a Sfantului Ilie…

- Eu sunt, de regula, un om care sta in banca mea. Evit sa judec, sa barfesc, sa dau cu pietre, sa ma lansez in comentarii injurioase la adresa cuiva. Daca nu ma lezeaza direct, sa faca cine ce vrea. Ce, eu sunt Dumnezeu? Ei, dar daca mi se umple bardaca, de curge, suvoi, pe din afara, am, da, cuvintele…

- Laura Cosoi și Cosmin Curticapean sunt casatoriți din anul 2015. Au impreuna doi copii, iar al treilea este pe drum, actrița e in ultimul trimestru de sarcina. Invitata recent in podcastul lui Mihai Morar, ea a facut dezvaluiri din relația de cuplu. In urma cu mai bine de 10 ani, Laura și Cosmin au…

- In paginile Noului Testament vedem oameni simpli, devotați și sinceri in activitațile lor, pe care Mantuitorul Hristos ii alege sa implineasca demnitați cerești. Pastorii și pescarii sunt preferați de Dumnezeu regilor, filosofilor, fariseilor și carturarilor in lucrarea de restaurare și innoire a ...

- Preasfințitul Parinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-Vicar Patriarhal, a adus bucurie și binecuvantare la biserica unitații militare Moara Vlasiei, vineri, 20 mai. Comandamentul Componentei Aeriene de la Moara Vlasiei a primit cel mai minunat dar, cu prilejul hramului bisericii din cadrul instituției,…

- Catedrala Patriarhala isi sarbatoreste hramul istoric, sambata, de ziua Sfintilor Imparati Constantin si Elena, cu acest prilej urmand sa aiba loc si proclamarea canonizarii Sfintei Cuvioase Teofana Basarab. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si una, pomenirea sfintilor, maritilor, de Dumnezeu incoronatilor si intocmai cu apostolii, marilor imparati Constantin si mama sa Elena.Acest mare intre impauml;rati, fericitul si pururea pomenitul Constantin, a fost fiu al lui Constantiu, care se numea Clor, si…