- Azi consilierii baisprieni vor vota proiectele finantate din bugetul local si sumele necesare finantarii, care au fost depuse in cadrul „Programului local pentru acordarea de finantari nerambursabile activitatilor nonprofit de interes general pentru domeniile: sport, social, cultura si culte religie”.…

- 24 iunie 2021, este ziua universala a iei. Aceasta zi este sarbatorita in toate comunitațile romanești. Primaria Comunei Sacalașeni și Centrul de Informare Turistica Sacalașeni organizeaza in cadrul Bisericii de Lemn „Adormirea Maicii Domnului” o expoziție de „Spacele”. Pe 25 iunie va avea loc lansarea…

- Enoriasii bisericii „Sfantul Dumitru-Posta” – Paraclis Universitar participa duminica, 20 iunie 2021, „In IE la LiturghIE”. Ei vor purta imbracamintea traditionala romaneasca pentru a serba cu anticipatie Ziua internationala a Iei, 24 iunie, potrivit basilica.ro. Vor fi acordate premii…

- Hramul principal al Catedralei Nationale, Inaltarea Domnului, a fost serbat joi la Paraclisul din proximitatea acesteia, potrivit basilica.ro. Sfanta Liturghie a fost oficiata de Preasfintitul Parinte Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucurestilor. Binecuvantarea…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș a anunțat criteriile pe baza carora se va putea face accesul la Festivalul Etniilor, organizat duminica, 6 iunie, de la ora 17, la Muzeul Satului Banațean din Timișoara. In conformitate cu Hotararea de Guvern nr 580 din mai 2021, vor avea acces la spectacol…

- Arhiepiscopul Tomisului a slujit in Duminica Mironosițelor la Vaslui, impreuna cu Episcopul Hușilor. Cei doi ierarhi au sfințit pictura și clopotele Bisericii „Sf. Imparați Constantin și Elena și Sf. Mare Mucenic Mina” din municipiu. Cu prilejul sfințirii, lacașul de cult a primit ca ocrotitor…

- Dupa ce anul trecut, in noaptea Invierii, porțile bisericilor din Iași au fost deschise doar pentru preoții care au slujit inauntru, Mitropolia Moldovei și Bucovinei a stabilit reguli clare pentru reintoarcerea credincioșilor de anul acesta. La Catedrala Mitropolitana doua monitoare mari vor fi amplasate…

- Crestinii ortodocsi si greco- catolici sunt astazi in Joia Mare, ziua in care isi amintesc de Cina cea de Taina, de arestarea si de judecarea lui Iisus. Credinciosii vor participa, in aceasta seara, la Denia celor 12 Evanghelii, care evoca ultimele momente din viata lui Iisus Hristos pana la rastignire.…