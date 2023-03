Stiri pe aceeasi tema

- PELERINAJ… Veste buna pentru vasluieni in postul Pasteului. Moastele Sfantului Mare Mucenic Pantelimon vor fi aduse saptamana viitoare in orasul nostru, prin binecuvantarea Preasfintitului Parinte Episcop Ignatie. Racla cu moastele sfantului va fi asezata in Biserica „Sfantul Nicolae”. Credinciosii…

- UPDATE… Nici bine nu s-a dus pe toboganul noutaților faptul ca primarul Ioan Ciupilan și-a facut o poza cu ministrul Grindeanu, anunțand ca au semnat „un parteneriat” cu CNAIR-ul pentru proiectul Variantei Ocolitoare a Hușului, caci cei care cunoscut mai indeaproape hațișurile politicii au și dat verdictul:…

- VERNISAJ…Muzeul „Vasile Parvan” din Barlad va gazdui in perioada 18 februarie – 18 martie o expozitie personala de arta naiva a artistului „Badita” Ioan Maric. Vernisajul expozitiei va avea loc sambata, 18 februarie, ora 12:30, pe care o prezinta profesor Dionisie Gradu si profesor Neculai Botezatu.…

- UPDATE: Accident rutier cu implicarea unui autovehicul care transporta marfuri periculoase pe DE 581, DN 24B, km 37, in afara localitații Valea Grecului, comuna Duda Epureni. O cisterna incarcata cu motorina, inmatriculata in Republica Moldova, s-a rasturnat in afara drumului. Din informațiile avute…

- GRAV… O șoferița a vazut moartea cu ochii noaptea trecuta, dupa ce, pe raza localitații Stanilești, in timp ce se afla la volanul unui autoturism, aceasta a pierdut controlul asupra mașinii și s-a izbit violent de un stalp de electricitate. Impactul a fost atat de tare, ca stalpul de beton a cazut peste…

- La locul incidentului a venit un echipaj medical de la Serviciul de Ambulanța, dar fata a murit la spital. O fata de 13 ani din Bacau a decedat dupa ce s-a aruncat de la etajul 10 al unui bloc, in urma unei discuții aprinse cu mama sa. „La data de 13 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției […]…

- UPDATE: Polițiștii barladeni au reținut pe Ștefan Vladescu, de 35 de ani, agresorul care a batut pe consilierul local Ginel Lefter cu levierul. Acesta este in prezent audiat de procurorul de caz, la Parchetul de pe langa Judecatoria Barlad. Consilierul local din CL Vinderei este la ATI Reanimare, in…