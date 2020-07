Stiri pe aceeasi tema

- Preasfințitul Parinte Ignatie a oficiat Sfanta Liturghie de sarbatoarea Sfantului Proroc Ilie Tesviteanul la Manastirea Florești, care și-a serbat luni ocrotitorul spiritual. Ierarhul a descris in omilia sa personalitatea „profetului de foc” și invațatura pe care ne-o ofera viața acestuia.„Daca…

- SLUJBA DE HRAM… De Sf. Ilie, pe 20 iulie, Preasfintia Sa Ignatie, Episcopul Husilor, va savarsi Sfanta Liturghie la Manastirea Floresti, Protopopiatul Barlad. Sfantul Ilie este cinstit de crestini ca aducator de ploi, dupa ce, prin rugaciunea sa, a salvat de la moarte poporul din Israel, dupa trei ani…

- Luni, 29 iunie 2020, de Sarbatoarea Sfintilor Apostoli Petru si Pavel, Catedrala Episcopala din Husi si-a serbat hramul istoric. Cu acest prilej, Sfanta Liturghie a fost oficiata de Inaltpreasfințitul Parinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alaturi de Preasfințitul Parinte Ignatie, Episcopul…

- De Sarbatoarea Pogorarii Duhului Sfant (Rusaliile), duminica, 7 iunie 2020, Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, a savarsit Sfanta Liturghie la Schitul Dragesti, ce apartine de Manastirea Rafaila, Protopopiatul Vaslui, potrivit episcopiahusilor.ro.Din soborul slujitorilor a facut…

- In Duminica a VII-a dupa Pasti, Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, a savarsit Sfanta Liturghie la Manastirea Parvesti, Protopopiatul Vaslui. In omilia rostita cu acest prilej, Preasfintia Sa a vorbit despre faptul ca Iisus Hristos este Dumnezeu adevarat si Om adevarat, modelul desavarsit…

- De Sarbatoarea Inaltarii Domnului, joi, 28 mai 2020, Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, a savarsit Sfanta Liturghie la Catedrala Episcopala din Husi. In cuvantul de invatatura, Preasfintia Sa a motivat starea de bucurie pe care o aveau Apostolii, in pofida despartirii fizice de Domnul…

- In Duminica a V-a dupa Paști (a Samarinencei), Preasfințitul Parinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a savarșit Sfanta Liturghie la Manastirea Bogdanița, Protopopiatul Barlad. Preasfinția Sa a vorbit, in cuvantul de invațatura, despre așteptarile pe care Dumnezeu le are de la noi in privința relației…

- ADEVARURI BIBLICE… Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, a savarsit Sfanta Liturghie la Manastirea Floresti, Protopopiatul Barlad, in Duminica a II-a dupa Pasti (a Sfantului Apostol Toma), pe 26 aprilie. In omilia rostita cu acest prilej, Preasfintia Sa a vorbit despre stradania fiecaruia…