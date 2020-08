Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 100 de oameni ar fi blocati sub daramaturile unei cladiri cu cinci etaje care s-a prabusit luni intr-un oras din vestul Indiei, a declarat un parlamentar citat de Reuters, conform news.ro.Nu toti cei circa 200 de locatari ai cladirii din Mahad, oras aflat la circa 165 de kilometri…

- Deși are rolul de mediator și ar trebui sa fie apolitic, președintele Klaus Iohannis este implicat direct in campania electorala pentru alegerile locale. Partidul Național Liberal folosește imaginea președintelui pentru publicitate electorala in mediul online. Situația a fost semnalata de…

- Peste 44.000 de oameni au semnat o petiție online prin care cer ca Franța sa preia controlul asupra Libanului, asta dupa ce situația economica dezastruoasa și exploziile care au devastat capitala Beirut i-au adus pe libanezi la limita...

- Reactia elevilor cu privire la masurile propuse pentru inceperea anului scolar Consiliul National al Elevilor, structura de reprezentare a tuturor elevilor din Romania, saluta decizia privind stabilirea modului in care vor avea loc cursurile, fie online, fie offline, ce a fost prezentata de catre presedintele…

- Imagini cu presedintele Klaus Iohannis fara masca la evenimentul european au devenit virale. Seful statului si-a atras critici inca de la sosirea la Bruxelles, cand a coborat din masina fara sa poarte masca de protectie, desi in jur, toata lumea respecta regulile sanitare

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Violeta Alexandru, a vorbit, miercuri, la Realitatea Plus, despre plata șomajului tehnic, dar și despre modernizarea instituției in fruntea careia se afla. Conform ministrului Muncii, nu mai puțin de 1,3 milioane de romani au beneficiat de șomajul tehnic pe perioada…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi seara, ca va fi o campanie pentru alegerile locale fara adunari publice, fara mitinguri electorale, cu respectarea masurilor de protectie COVID-19. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Biserica Ortodoxa Romana are, in continuare, un mare deficit in comunicarea online, in ciuda faptului ca a fost nevoita se se conformeze noii actualitați cauzata de pandemia de coronavirus. Insa, unul dintre episcopi, PS Ignatie al Hușilor, este ierarhul cu cea mai intensa prezența in mediul virtual.Episcopul…