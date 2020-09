Stiri pe aceeasi tema

- VAPAIE… Un incendiu de proportii, izbucnit duminica dupa-amiaza in comuna Miclesti, a pus pe jar zeci de sateni, reprezentanti ai Ocolului Silvic, dar si pompieri ai Detasamentului Vaslui. Cel care a dat alarma, a fost chiar edilul comunei, Dorul Inelus Agafitei, care a sunat la 112 dupa ce flacarile…

- FARA MENAJAMENTE… „Cine provoaca o nedreptate morala in lumea virtuala, a internetului, sa nu isi inchipuie ca in propria familie sau la locul de munca va fi ca un inger. Tot fiara va fi”, a spus Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, in omilia transmisa la finele uneia din slujbele de sfintire,…

- ADEVARUL DESPRE BUNAVOINTA…Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, a savarsit slujba Paraclisului Maicii Domnului in Parohia Mascurei, Protopopiatul Barlad, in dupa-amiaza zilei de joi, 13 august 2020. Alaturi de Preasfintia Sa au fost : parintele consilier eparhial Vladimir Beregoi, parintele…

- CREDINTA SI INVATATURI… Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, a oficiat slujba Paraclisului Maicii Domnului in Parohia „Sfantul Mina” din municipiul Barlad, in dupa-amiaza zilei de marti, 11 august. Din soborul preotilor au facut parte si parintele protopop Vasile Laiu si parintele paroh…

- CREDINTA… Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, a oficiat, in noaptea zilei de luni, 10 august, slujba de priveghere de toata noaptea la Manastirea Bujoreni, Protopopiatul Barlad. Cu acest prilej, in cadrul Sfintei Liturghii, Ierarhul Husilor a savarsit si randuiala tunderii in monahism…

- Duminica, 9 august 2020, Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, a savarsit Sfanta Liturghie la Catedrala Episcopala „Sfintii Apostoli Petru si Pavel” din Husi.Din soborul slujitorilor a facut parte si parintele consilier eparhial Vladimir Beregoi, episcopiahusilor.ro. Citește…

- SARBATOARE… Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, a savarsit ieri, 27 iulie, sarbatoarea Sfantului Mare Mucenic si Tamaduitor Pantelimon, Sfanta Liturghie la Manastirea Bogdanita, Protopopiatul Barlad, cu prilejul hramului sfantului asezamant. Din soborul slujitorilor au facut parte parintele…

- EPISCOPUL CEL BUN….Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, a slujit Sfanta Liturghie la Manastirea Floresti, de sarbatoarea Sfantului Proroc Ilie Tesviteanul, patronul si ocrotitorul acestui asezamant monahal. La finalul Sfintei Liturghii, Parintele Episcop a hirotesit-o intru stavrofora pe…