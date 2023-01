Reprezentanții Primariei Sectorului (PS) 4 anunța ca in ședința de joi a Comisiei Tehnice de Circulație din cadrul PMB a fost aprobat planul de masuri suplimentare de semnalizare a inalțimii maxime admise de 3,5 metri, pentru circulația vehiculelor prin Pasajul Unirii. Planul a fost elaborat de catre echipa de management tehnic a Sectorului 4, in […] The post PS 4: Noi masuri de semnalizare și avertizare referitoare la limita de inalțime de la Pasajul Unirii first appeared on Ziarul National .