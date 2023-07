Prutul: Triunghiul Bermundelor moldovenesc Autoritațile din Moldova avertizeaza populația sa nu se mai scalde in Prut, in urma unor cazuri de inec suspecte ce au avut loc in ultima perioada. Cinci persoane au murit in condiții suspecte, dintre care doi au fost adolescenți. Polițiștii locali din comunele aflate pe malurile Prutului spun ca zona este foarte periculoasa pentru scaldat. In luna iulie au fost inregistrate cinci morți, ultimele patru s-au petrecut in decursul a zece zile, conform Adevarul . Dintre cele cinci victime, doua au fost copii de 14 și 16 ani. Reprezentanții ISU Botoșani spun ca aceste rauri sunt periculoase și misiunile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

