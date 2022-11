Prundu Bârgăului, a doua comună din județ care își face Serviciu de Evidența Populației Cel mai probabil incepand de anul viitor, se vor pute face buletine și la Prundu Bargaului, primaria comunei inființandu-și propriul serviciu de Evidența Populației. 4 oameni sunt instruiți sa se ocupe de datele cetațenilor. Prundu Bargaului va fi a doua comuna din județ care va avea propriul serviciu de Evidența Populației. Momentan, in mediul rural mai funcționeaza doar unul in cadrul Primariei Livezile. Potrivit primarului Doru Crișan, momentan cei 4 angajați ai serviciului sunt la instruire, urmand sa susțina un examen in acest sens, cat de repede. Serviciul va fi operațional, cel mai probabil… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

