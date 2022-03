Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut luni, 31 ianuarie, o convorbire telefonica cu Wendy Sherman, adjunctul secretarului de stat al SUA. Oficialul american a dat asigurari ca Statele Unite vor sprijini Romania pe intregul parcurs al procesului de aderare la OCDE, se arata intr-un comunicat…

- Canada a anunțat, marți, ca va retrage temporar familiile diplomaților sai din Ucraina, din cauza amenințarilor crescute din partea Rusiei, relateaza Reuters . Și SUA, Australia și Marea Britanie au inceput sa retraga din țara membrii familiilor diplomaților aflați la Kiev. Departamentul de Stat al…

- Vești noi pentru pensionari! Ministrul Muncii aduce detalii pentru toți varstnicii. Ce trebuie sa știe aceștia? Iata mai multe detalii chiar de la Marius Budai! Toți romanii trebuie sa ia la cunoștința acest lucru. Vești noi despre pensii: anunțul ministrului Muncii Ministrul Muncii aduce un anunț de…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Wang Wenbin, s-a declarat in favoarea sancționarii americanilor pentru propagarea unor zvonuri precum cele referitoare la „genocidul” și „crimele impotriva umanitații” care ar avea lor in Xinjiang. Oficialul a transmis ca in ultimii ani, sub paravanul…

- Activele fondurilor de pensii facultative au ajuns la 3,28 miliarde de lei la sfarșitul lunii noiembrie 2021, cu 15% mai mari fața de aceeași perioada din 2020, arata Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de 3,28 miliarde de lei, la 30 noiembrie 2021, in crestere cu 15% comparativ cu nivelul inregistrat la aceeasi data a anului anterior, conform unui raport al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), conform Agerpres. "Cele mai multe investitii…

- Dupa ce Israelul a aprobat a patra doza de vaccin pentru persoanele de peste 60 de ani și pentru personalul medical, oficialii romani se gandesc sa introduca și la noi cea de-a doua doza booster. Ministrul Sanatatii, medicul Alexandru Rafila, a vorbit despre importanta dozei a patra de vaccin anti-COVID.…

- Nachmann Ash, consilier in probleme de sanatate, spune ca, in Israel, creșterea numarului de cazuri Omicron ar putea sa aduca o imunitate de turma, dar ca țara va plati un preț pentru aceasta, transmite BBC. Oficialul israelian a subliniat ca iși dorește ca aceasta imunitate sa fie atinsa prin vaccinare.…