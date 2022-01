Prpunere CNSU: Unii angajați din România, ar putea fi testați săptămânal anti-COVID CNSU propune masuri suplimentare pentru angajații din cadrul autoritaților sau companiilor care dețin infrastructuri critice. Acestea includ testare saptamanala, lucru in ture sau folosirea de maști FFP2 in zonele aglomerate. „Se propune ca, pentru preintampinarea afectarii activitații autoritaților/operatorilor economici deținatori de infrastructuri critice, prin acte administrative ale conducatorilor acestora, sa fie dispuse masuri suplimentare pentru prevenirea raspandirii infecțiilor […] The post Prpunere CNSU: Unii angajați din Romania, ar putea fi testați saptamanal anti-COVID appeared first… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

