Stiri pe aceeasi tema

- Romanii petrec extrem de mult timp in trafic. Motiv pentru care este imposibil ca, din cand in cand, sa nu fie implicați in diverse accidente ușoare sau tamponari. Cele mai multe accidente petrecute pe teritoriul țarii noastre sunt insa minore și se pot finaliza cu ințelegere intre șoferii implicați.…

- Romanii cu venituri mici beneficiaza de cardul de energie, un ajutor de 1.400 de lei pentru plata facturilor. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) vrea sa extinda tipurile de energie vizate de acest sprijin. Conform unui proiect de ordonanța aflat in dezbatere publica, Ministerul…

- Ce trebuie sa faci in cazul unui cutremur puternic. Acesta este gestul care iti poate salva viata. Romanii nu au uitat tragedia ce a lovit Turcia și Siria unde, in urma unui seism devastator, și-au pierdut viața zeci de mii de oameni, tot mai mulți gandindu-se ca un scenariu asemanator s-ar putea repeta…

- Inspectorii Direcției Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) din cadrul ANAF monitorizeaza atent piața autoturismelor de lux aduse din Germania sau Franța in Romania. Cei de la ANAF arata faptul ca se folosesc firme ”fantoma” din Bulgaria sau Slovacia, iar oamenii risca sa-și piarda banii dați pentru achiziționarea…

- Ancheta poliției privind cazul de transport ilegal de bușteni descoperit pe raza satului Deia, comuna Frumosu, este extinsa cu privire la trei infracțiuni. Pe langa infracțiunea de ,,transport cu orice mijloace de transport a materialelor lemnoase in volum de peste 10 mc fara documente ...

- Din iulie 2023, copiile dupa acte nu vor mai fi cerute la instituțiile publice: Romanii se vor prezenta doar cu documentele in original Drumurile intre ghisee se vor rari din luna iulie 2023, iar romanilor nu li se vor mai cere copii dupa acte in institutiile publice. Procesul face parte din proiectul…

- Romanii ar putea ramane cu sute de lei in plus la salariu in perioada urmatoare. Contribuțiile ar putea fi reduse pentru ca oamenii sa poata face fața prețurilor tot mai mari. Țara noastra are una din cele mai mari taxari pe salarii, de aceea politicienii romani iau in calcul noi masuri care sa ii…

- Asigurarea impotriva dezastrelor naturale este obligatorie, dar mulți romani evita sa o plateasca. Suma poate fi 49 de lei sau 98 de lei in funcție de locuința dumneavoastra. Doar un sfert din locuitorii țarii au ales sa fie in siguranța.